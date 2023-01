Atletico Madrid auf Stürmersuche: Leipzigs Andre Silva ein Kandidat

Atletico Madrid scannt nach dem Abgang von Joao Felix den Markt nach einem neuen Stürmer, der die entstandene Lücke schliessen soll. Neben Memphis Depay haben die Colchoneros offenbar eine lange Liste an Kandidaten angefertigt, auf der auch Andre Silva stehen soll.

Und Atletico Madrid hat ja nicht nur Joao Felix zu ersetzen, dessen halbjährige Ausleihe zum FC Chelsea inzwischen bestätigt wurde. Der frühere Sion-Profi Matheus Cunha hat den Klub ebenfalls verlassen, stürmt nun für die Wolverhampton Wanderers.

Memphis Depay soll in den Madrider Verwaltungsräumen die gefragteste Option sein, es gibt aber weitere Alternativen. Davon nennt das spanische Portal «Relevo» mit Borja Iglesias (29, Betis Sevilla), Chimy Avila (28, Osasuna), Lucas Boye (26, Elche), Vitinha (22, Sporting Braga) und André Silva (27, RB Leipzig) gleich fünf.

Letztgenannter ist für hiesige Kenner des Fussballs der geläufigste Name, gleichwohl aber auch der Kandidat, der am schwersten zu bekommen sein dürfte. Silva steht in Leipzig noch langfristig unter Vertrag. Anstalten, ihn abzugeben, sind nicht bekannt.

Die Colchoneros befinden sich ausserdem in einer desolaten wirtschaftlichen Phase und sind nicht gewillt, grosse Investitionen zu tätigen. Das vorzeitige Ausscheiden in der Champions League hatte die Situation nochmals verschärft.

aoe 11 Januar, 2023 16:31