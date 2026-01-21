SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Betis verhandelt über Zukunft von Amrabat – Operation steht bevor

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 21 Januar, 2026 14:51
Die Zukunft von Sofyan Amrabat bei Real Betis ist noch offen. Klubpräsident Ángel Haro bestätigte, dass die Leihe des Mittelfeldspielers im Juni endet und derzeit Gespräche über eine Verlängerung oder einen festen Transfer geführt werden.

Grundsätzlich zeigt sich Betis mit den Leistungen des Marokkaners zufrieden. Entscheidend für die weitere Planung ist jedoch Amrabats gesundheitlicher Zustand. Der Spieler wird sich Ende der Woche in den Niederlanden einer Operation am Sprunggelenk unterziehen.

Wie Haro betonte, hängt alles davon ab, wie Amrabat zurückkommt und welche Leistungen er nach seiner Rückkehr auf den Platz zeigt. Parallel laufen Verhandlungen mit Fenerbahçe. Laut «Fanatik» hat Betis ein Angebot über zehn Millionen Euro abgegeben, während der türkische Klub rund 15 Millionen Euro fordert. Die Gespräche sind demnach weiterhin im Gange.

