Offiziell: Betis trennt sich von Trainer Rubi

Die erste Trainerentlassung in Spanien nach dem Restart ist offiziell: Rubi muss seinen Cheftrainerposten bei Betis Sevilla räumen.

Auch in dieser Saison ist Betis Sevilla den eigenen Ansprüchen hinterher geblieben. In den letzten 14 Partien in LaLiga konnte der Traditionsklubs aus Andalusien nur zweimal gewinnen. Zufolge entlässt Betis nun Joan Francesc Ferrer, kurz Rubi.

Am Samstagabend hat Betis abermals verloren – bei Athletic Bilbao setzte es eine 0:1-Pleite. Die sportliche Verantwortung übernimmt vorerst Alexis Trujillo, der bisher als sportlicher Leiter bei den Béticos tätig gewesen war.

adk 21 Juni, 2020 11:51