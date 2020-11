Puig steht auf Leipziger Shortlist

In der Mittelfeldzentrale des FC Barcelona kommt Riqui Puig nicht an der hochdotierten Konkurrenz vorbei. Möglicherweise verändert er sich schon im Winter. Unter anderem RB Leipzig soll Puigs Spur aufgenommen haben.

Im Sommer hatte Ronald Koeman Riqui Puig darauf hingewiesen, dass es hinsichtlich regelmässiger Einsatzzeiten schwierig werden könnte. Und genau so kam es auch. Nicht mal eine halbe Stunde stand Puig für den FC Barcelona auf dem Platz. Der 21-Jährige könnte sich aus diesem Grund andernorts Spielpraxis verschaffen.

Wie die “Sport” berichtet, befinden sich mit RB Leipzig, Betis Sevilla, dem AS Monaco sowie Leeds United vier Klubs im Rennen um Puig. Thema ist höchstwahrscheinlich eine Ausleihe für den Rest der laufenden Saison, allenfalls für eineinhalb Jahre. Paris Saint-Germain wurde vor Kurzem ebenfalls als möglicher Leih-Abnehmer gehandelt.

Für eine Ausleihe müsste Puigs Vertrag aber erst mal verlängert werden. Sein Kontrakt in Barcelona läuft nach dieser Saison aus, kann aber angeblich via Option um zwei Jahre verlängert werden. Puig wurde seit 2013 in der Akademie La Masia ausgebildet und kommt vorwiegend für die B-Mannschaft zum Einsatz.

aoe 28 November, 2020 15:23