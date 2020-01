Der 23-jährige Nationalspieler wurde im vergangenen Sommer von Betis Sevilla zunächst für eine Saison ausgeliehen. Bereits jetzt haben die Spurs die Möglichkeit genutzt und Giovanni Lo Celso für 32 Mio. Euro fix bis 2025 unter Vertrag genommen. Hätten die Londoner bis im Sommer gewartet und die Champions League-Qualifikation gesichert, wäre die Summe auf 40 Mio. Euro gestiegen. Die Leihgebühr für eine Saison in Höhe von 16 Mio. Euro wurde bereits zuvor gezahlt.

In der laufenden Saison stand er für die Spurs bisher in 20 Pflichtspielen auf dem Platz und erzielte dabei zwei Treffer.

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.

✍️ Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS

