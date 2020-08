Nach 8 Jahren: Baeza verlässt Real

Fast eine Dekade hat Miguel Baeza bei Real Madrid verbracht, dort das Fussball-Einmaleins gelernt. Es wurde jetzt an der Zeit, weiterzuziehen – der Offensivspieler unterschreibt einen Vertrag bei Celta Vigo.

Ohne ein Spiel für die Profis absolviert zu haben, verlässt Miguel Baeza (20) Real Madrid. Laut offiziellen Angaben hat der frühere spanische Junioren-Nationalspieler einen Fünfjahresvertrag bei Celta Vigo unterschrieben.

Baeza überzeugte in der vorhergehenden Saison mit neun Toren und vier Vorlagen für Reals zweite Mannschaft, die an der 3. Liga teilnimmt und von keinem Geringeren als Raul trainiert wird. Ausserdem hatte er in den vergangenen Jahren starke Leistungen in der UEFA Youth League gezeigt.

“Ich bin stolz und dankbar, dass ich das Wappen acht Saisons lang vertreten durfte. Vielen Dank von ganzem Herzen an Real Madrid für alles, was ich auf dieser Reise gelernt habe”, schreibt Baeza auf seinen Kanälen.

aoe 15 August, 2020 16:11