Arthur gibt dem FC Valencia sein “Ja”-Wort

Arthur will Juventus verlassen und soll einen Wechsel zum FC Valencia favorisieren. Am Montag sollen die Parteien erneut die Gespräche aufgenommen haben.

Der FC Valencia bemüht sich um Arthur. Trainer Gennaro Gattuso soll sein Team gerne mit dem brasilianischen Mittelfeldmann verstärken wollen. Bei Juventus läuft der Kontrakt des 25-Jährigen zwar noch bis 2025, doch Steine in den Weg legen würden die Turiner ihm nicht.

Wie Reporter Matteo Moretto vom Online-Medium “Relevo” berichtet, sollen die am Deal Involvierten am Montag weitere Verhandlungen führen. Was Valencia positiv zu stimmen schein: Arthur soll bereits sein “Ja”-Wort gegeben haben.

adk 1 August, 2022 16:11