Der 21-jährige Spanier wechselt von seinem Stammklub Valencia auf die Insel und unterschreibt bei den Skyblues für fünf Jahre. Die Ablöse für Ferran Torres beträgt 25 Mio. Euro, wobei durch Boni weitere 12 Millionen hinzukommen können. Der Angreifer kompensiert den Abgang von Leroy Sané, der zuvor für rund 45 Mio. Euro zum FC Bayern gewechselt ist.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️

🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL

— Manchester City (@ManCity) August 4, 2020