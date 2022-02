Eray Cömert verursacht Penalty im 1. Spiel für Valencia

Der Schweizer Nati-Verteidiger Eray Cömert hatte am Mittwochabend seinen ersten Einsatz für Valencia. Es war ein durchaus turbulenter.

Cömert stand in der Copa del Rey beim Heimspiel gegen Cadiz in der Startelf. In der 53. Minute verursachte er durch ein Halten im Strafraum einen Elfmeter. Nach Überprüfung des VAR sah der Innenverteidiger Gelb.

Cadiz glich aus und Cömert wurde in der 68. Minute ausgewechselt. Valencia gewann dank dem Siegtreffer durch Hugo Duro in der 79. Minute doch noch.

psc 3 Februar, 2022 10:31