Trainer-Rauswurf: Valencia entlässt Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso ist nicht mehr länger Trainer von Valencia.

Wie die Spanier am Montagabend mitteilen, hat man sich vom 45-jährigen Italiener getrennt. Gattuso trat die Stelle in Valencia zu Beginn dieser Saison an. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen hat sich die Klubleitung nun für den Rauswurf des früheren Nationalspielers entschieden. Am Sonntag setzte es eine 0:1-Niederlage bei Rayo Valladolid ab. Valencia belegt in der La Liga-Tabelle derzeit nur den 14. Rang.

Vorerst übernimmt Voro Gonzalez das Training der Profimannschaft.

COMUNICADO OFICIAL | Gennaro Gattuso — Valencia CF (@valenciacf) January 30, 2023

psc 30 Januar, 2023 19:15