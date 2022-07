Juve-Profi Arthur könnte nach Spanien zurückkehren

Der brasilianische Mittelfeldspieler Arthur Melo hat bei Juventus einen schweren Stand und könnte in diesem Sommer nun nach Spanien zurückkehren.

Nach Angaben von “Sky Italia” laufen Gespräche mit dem FC Valencia, wo der neue Trainer Gennaro Gattuso offenbar gerne auf die Dienste des 25-jährigen Nationalspielers zählen würde. Arthur ist noch bis 2025 an die alte Dame gebunden. Im Raum steht ein Leihgeschäft.

Juve-Coach Massimiliano Allegri setzte in der vergangenen Saison unregelmässig auf Arthur. Dieser war lediglich Ergänzungsspieler. Sollte er in Turin bleiben, würde ihm in dieser Spielzeit wohl dasselbe Schicksal drohen.

psc 26 Juli, 2022 15:15