Suarez-Ersatz: Barça hat 2 Kandidaten im Blick

Luis Suarez hat beim FC Barcelona keine Zukunft mehr. Dem Uruguayer soll ein Wechsel nahegelegt worden sein. Für die Nachfolge haben die Katalanen zurzeit zwei Anwärter im Visier.

Der eine heisst gemäss “Ser Deportivos Valencia” Maximiliano Gomez und spielt bei Ligakonkurrent Valencia. Dort hat der 24-Jährige in der vergangenen Saison in 33 Ligaspielen neunmal getroffen. Er ist Landsmann von Luis Suarez und verfügt in seinem bis 2024 gültigen Kontrakt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 140 Mio. Euro.

Der zweite Kandidat der Katalanen heisst laut Transfermarktexperte Gianluca di Marzio Moussa Dembélé. Der Franzose wurde einst bei PSG und dem FC Fulham ausgebildet und läuft seit zwei Jahren für Olympique Lyon auf. Barças künftiger Assistenztrainer Henrik Larsson soll den Stürmer sogar schon kontaktiert haben.

psc 27 August, 2020 17:54