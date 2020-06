Offiziell: Valencias Kapitän Garay verlässt den Klub

Den FC Valencia verlässt eine wahre Grösse: Ezequiel Garay, Kapitän der Fledermäuse, bestätigt seinen Abgang. Ihn könnte es zurück zu Benfica ziehen.

Valencias Kapitän Ezequiel Garay hat öffentlich mitgeteilt, dass er den Klub nach Ablauf seines Vertrags zum 30. Juni verlassen wird. Grund dafür sei offenbar, dass es bezüglich seiner Verlängerung Unstimmigkeiten gegeben hatte.

Doch nichtsdestotrotz ist der Argentinier dem Verein dankbar. Das bringt er via Social Media klar zum Ausdruck: “Ich werde für ewig Wertschätzung verspüren. Danke für so viel Zuneigung. Ich werde niemals vergessen, was ich hier gelebt und genossen habe.”

Der 33-jährige Innenverteidiger war 2016 von Zenit St. Petersburg nach Valencia gewechselt und absolvierte dort in vier Spielzeiten ingesamt 114 Pflichtspiele.

Laut der portugiesischen Zeitung “Correio da Manha” befasse sich nun Benfica mit einer Rückholaktion des Defensivspezialisten. Für den Top-Klub aus Lissabon schnürte Garay bereits von 2011 bis 2014 seine Fussballschuhe.

adk 30 Juni, 2020 15:50