Real verplant Bale-Millionen bereits

Gareth Bale könnte Real Madrid nach dieser Saison verlassen. Für den Fall eines Wechsel haben die Blancos offenbar die bevorstehenden Einnahmen schon verplant – und zwar in Ferran Torres.

In den letzten beiden Transferperioden stapelten sich die Gerüchte um Gareth Bale. Der Flügelstürmer steht allerdings nach wie vor bei Real Madrid unter Vertrag. Sollte Bale den spanischen Rekordmeister in diesem Sommer verlassen, plant Real, die eingenommenen Millionen laut “Tuttosport” in Ferran Torres zu reinvestieren.

Torres lehnte in der Vergangenheit bereits mehrfach Angebote vom FC Valencia zur Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrags ab. Der 20-Jährige weckt dem Vernehmen nach bei einer Fülle von europäischen Topklubs Interesse. Borussia Dortmund und Juventus Turin sind zur zwei Optionen, die sich ihm bieten.

Real plant im Zuge der Coronakrise Einsparungsmassnahmen, die im Verkauf einiger Schwerverdiener münden sollen. Bale ist mit 15 Millionen Euro Jahresgehalt einer der hochalimentierten Madrider Profis.

aoe 11 April, 2020 15:15