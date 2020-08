Uniteds Pereira bietet sich bei Klub an

Nach über acht Jahren bei Manchester United geht die Zeit von Andreas Pereira wohl zu Ende. Der Mittelfeldspieler scheint sich aktiv nach einem neuen Arbeitgeber umzusehen. Womöglich geht es zurück in LaLiga.

Nach dem Corona-Restart war deutlich erkennbar, dass Manchester United in der kommenden Saison ohne Andreas Pereira plant. In der Premier League kam er seitdem nur noch auf etwas mehr als eine halbe Stunde Spielzeit. Der ehemalige brasilianische Nationalspieler (1 A-Einsatz) ist seiner sportlichen Situation müde und strebt eine Veränderung an.

Laut der “AS” hat er sich im Zuge dessen von seinen Agenten beim FC Valencia anbieten lassen. In der Hafenstadt verbrachte Pereira bereits die Saison 2017/18 auf Leihbasis. Nach den Abgängen von Dani Parejo und Francis Coquelin könnte sich für Pereira eine Tür öffnen.

Stand jetzt bahnt sich eine Trennung für diesen Sommer an, obwohl Pereira im Theatre of Dreams noch über einen drei Jahre gültigen Vertrag verfügt. In Valencia würde er mit Gabriel Paulista auf einen guten Kumpel treffen.

