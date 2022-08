Verstärkung fix: PSG krallt sich Mittelfeldspieler Carlos Soler

Der 25-Jährige wird bei den Franzosen laut Transferexperte Fabrizio Romano einen Fünfjahresvertrag bis 2027 unterzeichnen. Die Ablöse, die an Valencia fliesst, wo Soler bis Juni 2023 unter Vertrag steht, beträgt 18 Mio. Euro plus bis zu 3 Mio. Euro Bonuszahlungen. Der neue PSG-Sportdirektor Luis Campos wollte den neunmaligen Nationalspieler unbedingt unter Vertrag nehmen, was nun auch gelingt.

Paris Saint-Germain are set to sign Carlos Soler, here we go! PSG are closing on agreement with Valencia: €18m guaranteed fee plus €3m add-ons with solidariety fee. 🔴🔵 #PSG

Five year deal ready as Luis Campos wants Soler as player for present and future.

Fabián Ruiz, done. pic.twitter.com/MBJT8dmvrq

