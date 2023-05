Vinicius will Real trotz rassistischen Anfeindungen nicht verlassen

Vinicius wurde im Ligaspiel in Valencia am vergangenen Wochenende zum wiederholten Male Opfer von rassistischen Beleidigungen in Spanien. Der 22-Jährige will Real Madrid aber dennoch die Treue halten.

Ein Transfer plant der Brasilianer nicht, wie Trainer Carlo Ancelotti klarstellt. "Vinicius Junior denkt nicht an einen Wechsel. Er liebt Real Madrid. Er will hier Erfolg haben, Vini weiss, dass dieser Verein seine Zukunft ist. Seine Idee ist es, zu bleiben. Er will bei Real Madrid spielen", sagt der italienische Coach an einer Medienrunde vor dem Ligaspiel gegen Rayo Vallecano.

Wie der FC Valencia am Dienstag mitteilte, konnten drei Übeltäter vom vergangenen Sonntag identifiziert und zwischenzeitlich festgenommen werden. Vinicius wurde im Spiel im Mestalla von zahlreichen Heimfans rassistisch angefeindet.

psc 23 Mai, 2023 17:24