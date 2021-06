ManUtd schöpft bei spanischem Nationalspieler Hoffnung

Manchester United möchte in diesem Sommer den spanischen Nationalmannschaftsverteidiger Pau Torres vom FC Villarreal unter Vertrag nehmen. Die Chancen dazu sind offenbar intakt.

Laut “Manchester Evening News” will der englische Rekordmeister in diesem Sommer unbedingt einen weiteren zentralen Abwehrspieler unter Vertrag nehmen. Raphaël Varane von Real Madrid soll ein Kandidat sein, Pau Torres ein anderer. Der 24-Jährige Verteidiger derzeit für die Furia Roja an der Europameisterschaft. Sein Vertrag bei Europa League-Gewinner Villarreal läuft noch bis 2024.

Nach der EM sollen die Gespräche konkretisiert werden.

psc 22 Juni, 2021 13:58