Reds dran: Villarreal blockt jedes Angebot für Arnaut Danjuma

Der Name Arnaut Danjuma soll auf der Beobachtungsliste des FC Liverpool geführt werden. Für den FC Villarreal ist ein Abgang seines Leistungsträgers aber zu keinem Zeitpunkt ein Thema.

Der FC Villarreal wehrt sich gegen einen möglicherweise bevorstehenden Transfer von Arnaut Danjuma. Laut dem “Football Insider” werden die Iberer kein Angebot des FC Liverpool für Danjuma annehmen. Entsprechend werden mögliche ernsthafte Abwerbeversuche ins Leere laufen.

Danjuma war im September erstmals mit einem Wechsel an die Anfield Road in Verbindung gebracht worden. Mit fünf Toren in elf LaLiga-Spielen dreht der Nigerianer mit Wurzeln in den Niederlanden in dieser Saison richtig auf. Auch in der Nationalmannschaft lassen sich seine Leistungen sehen. In den vergangenen drei Oranje-Auftritten erzielte er ein Tor und eine Vorlage.

Weil sich Villarreal Danjuma in diesem Sommer aber erst rund 25 Millionen Euro hat kosten lassen, schliesst das Gelbe U-Boot einen Transfer aus. In Liverpool war der 24-Jährige als potenzieller Erbe von Sadio Mane gehandelt worden.

aoe 20 November, 2021 11:53