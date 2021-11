Garcia & Emery: Neue Favoriten bei der Trainersuche von ManUtd

Die langfristige Nachfolge von Ole Gunnar Solskjaer bei Manchester United ist noch ungeklärt. Das Kandidatenfeld wird erst einmal noch breiter: Auch Unai Emery (Villarreal) und Rudi Garcia (Ex-Lyon) werden offenbar in Betracht gezogen.

Die Klubverantwortlichen der Red Devils werden in den kommenden Wochen und möglicherweise sogar Monate auf jeden Fall viele Gespräche führen. Derzeit ist sogar noch offen, wie lange Interimstrainer Michael Carrick im Amt bleibt. Sein Start verlief mit dem Auswärtssieg in der Champions League bei Villarreal in jedem Fall erfolgreich. Ausgerechnet der Coach der Spanier ist laut “Bild”-Fussballchef Christian Falk in Manchester auch ein Thema. Genauso wie Rudi Garcia, der laut dem englischen Journalisten Andy Mitten in Betracht gezogen wird.

Topfavorit auf die Solskjaer-Nachfolge bleibt indes Mauricio Pochettino, der in Paris zum Saisonende Platz für Zinédine Zidane machen könnte.

psc 24 November, 2021 14:45