Unai Emery sagt Newcastle ab und bleibt bei Villarreal

Unai Emery wird nicht neuer Trainer bei Newcastle United. Der 50-jährige Spanier schwört stattdessen seinem aktuellen Verein Villarreal die Treue und wechselt nicht auf die Insel.

Dies hält Emery in einer Botschaft fest, die er in den sozialen Medien verbreitet. Der Villarreal-Coach schreibt: “Ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Villarreal ist mein Zuhause und ich glaube zu 100 Prozent an dieses Projekt. Ich bin stolz über das Interesse eines Topklubs wie Necastle, aber ich bin super glücklich mit meinem aktuellen Verein, der Roig-Familie, den Fans und den Spielern. Wir sehen uns bald im Stadion!”

Damit muss sich Newcastle nach Alternativen umsehen. Eine solche soll Eddie Howe (Ex-Bournemouth) sein. Lucien Favre, der zwischenzeitlich auch als Favorit galt, soll hingegen aus dem Rennen sein.

psc 3 November, 2021 14:48