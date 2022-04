Real Madrid: Die Alternative zu Erling Haaland

Bis zuletzt hatte sich Real Madrid Hoffnungen gemacht, Erling Haaland im Sommer unter Vertrag nehmen zu können. Spaniens Rekordmeister hat aber offenbar eine Alternative parat: Raul de Tomas.

Raul de Tomas hat es auf die Wunschliste von Real Madrid geschafft. Die spanische “AS” bezeichnet den Angreifer von Espanyol Barcelona als Alternative für Erling Haaland, der lange Zeit mit einem Wechsel an die Concha Espina verbunden wurde. Der Shootingstar landet im Sommer aber höchstwahrscheinlich bei Manchester City.

In Madrid bilden ab der kommenden Saison Karim Benzema, Vinicius Junior und vermutlich Kylian Mbappe das phänomenale offensive Dreigestirn. Dahinter sieht es allerdings dürftig aus, weil sowohl Luka Jovic als auch Mariano Diaz in den Planungen von Trainer Carlo Ancelotti keine Rolle mehr spielen und den Verein verlassen sollen.

De Tomas würde also in gewohntem Umfeld die Rolle des Backups einnehmen. Der 27-Jährige stammt gebürtig aus der spanischen Landeshauptstadt und durchlief in der Real-Nachwuchsakademie nahezu alle Stufen. Für Espanyol trifft de Tomas im Schnitt jedes zweite Spiel und kommt auf 15 Tore (3 Vorlagen) in 30 Meisterschaftspartien.

aoe 30 April, 2022 15:40