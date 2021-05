15 Tage Zeit für Trainersuche: Barça hält Ronald Koeman hin

Der FC Barcelona hat seine Entscheidung in der Trainerfrage weiterhin nicht gefällt. In einem 30-minütigen Gespräch zwischen Präsident Joan Laporta und Ronald Koeman wurde dem amtierenden Coach für die kommende Saison keine Jobgarantie gegeben.

Der 58-jährige Niederländer steht eigentlich noch für eine weitere Saison bis Juni 2022 unter Vertrag. Verpflichtet wurde er noch von der alten Barça-Führung um Ex-Präsident Josip Bartomeu. Ob Koeman nun an Bord bleibt, ist unklar. Laut “TV3” hat Laporta seinen Trainer um weitere Bedenkzeit gebeten: In den nächsten 15 Tagen soll eine definitive Entscheidung gefällt werden. In dieser Zeitspanne könnten sich die Barça-Verantwortlichen mit anderen Coaches unterhalten und unter Umständen einen neuen Übungsleiter anheuern. Geschieht dies nicht, will man mit Koeman in die kommende Saison starten.

Von den Betroffenen gibt es bisher kein Statement zur aktuellen Situation. Koeman dürfte mit dieser allerdings nicht wirklich zufrieden sein. Aktuell ist er so etwas wie eine Backup- oder 1B-Lösung.

