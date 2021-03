Abidal: Neymar-Rückkehr zu Barça scheiterte wegen Griezmann

Neymar stand 2019 unmittelbar vor einer Rückkehr zum FC Barcelona. Ex-Barça-Sportdirektor Eric Abidal verrät, dass der Klub stattdessen Antoine Griezmann holte.

Im Sommer 2017 verkaufte FC Barcelona Neymar für 222 Millionen an Paris Saint-Germain. Nur zwei Jahre später drängte der brasilianische Offensivstar auf eine Rückkehr zu den Katalanen. “Zehn Tage vor dem Ende des Transferfensters bin ich nach Paris gereist, um mit Leonardo (dem Sportdirektor von PSG; d. Red.) über Neymar zu sprechen”, teilte nun mit Eric Abidal der frühere Sportdirektor von Barça dem “Telegraph” mit.

Letztlich klappte das Vorhaben aber nicht. Der Grund: Der FC Barcelona holte zuvor bereits Antoine Griezmann, für den 120 Millionen Euro an Atlético fällig wurden. “Wenn wir Griezmann nicht schon vorher verpflichtet hätten, denke ich, dass wir zu 100 Prozent Neymar hätten verpflichten können, denn was wir brauchten, war ein Flügelspieler und als Neymar in Barcelona war, war er erstaunlich”, meinte Abidal rückblickend.

adk 22 März, 2021 14:59