Ajax blockierte Tadics Barça-Wechsel

Der FC Barcelona war im Januar händeringend auf der Suche nach einem neuen Angreifer. Bei Dusan Tadic sollen die Katalanen gegen Ende des Wechselfensters nachgehört haben. Laut einem niederländischen Journalisten verhinderte Ajax Amsterdam aber den Transfer.

Ajax Amsterdam hatte offenbar keinerlei Interesse daran, Dusan Tadic im Januar abzugeben. Dies will zumindest der “Telegraaf”-Fussballchef Valentijn Driessen erfahren haben. “Der FC Barcelona wollte ihn ausleihen, aber Ajax sagte ‘Nein'”, berichtet Driessen bei “Veronica Inside”. “Ajax muss aktuell schon auf Ziyech, Neres und Blind verzichten, das wäre des Guten zu viel gewesen.”

Barça befand sich auf der Suche nach einem Ersatz für Luis Suarez, der aufgrund einer Verletzung in dieser Saison voraussichtlich kein Spiel mehr absolvieren wird. Rodrigo Moreno vom FC Valencia, der schon in Barcelona war, um die medizinischen Untersuchungen durchzuführen, wurde aufgrund der zu hohen Ablöseforderung dann doch nicht verpflichtet.

Tadic ist auch in dieser Saison in absoluter Hochform unterwegs. Der Ajax-Captain steuerte in bisher 33 Pflichtspielen überragende zwölf Tore sowie 21 Vorlagen bei. Sein erst im vergangenen Sommer verlängerter Vertrag ist noch bis 2023 datiert.

aoe 1 Februar, 2020 16:55