Al Sadd lässt Xavi unter einer Bedingung ablösefrei zu Barça ziehen

Xavi ist der Kronfavorit auf den seit Mittwochabend vakanten Trainerposten beim FC Barcelona. Das Engagement könnte schon bald vollzogen werden. Sein katarischer Klub ist offenbar sogar bereit, den 41-Jährigen ablösefrei zu ziehen – unter einer Bedingung.

Eigentlich verfügt der Ex-Barça-Profi angeblich über eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 1 Mio. Euro. Wie der katalanische TV-Sender “Esport3” berichtet, ist Al Sadd aber bereit, ihn “gratis” abzugeben. Einzige Bedingung ist, dass der Wechsel nach dem 3. November stattfindet. Dann steht in der Qatar Stars League das Spitzenspiel zwischen Al Sadd und Al Duhail an. Xavi soll sein Team, das er seit mehr als zwei Jahren betreut, dann ein letztes Mal coachen.

Danach ist der Weg frei für eine Rückkehr zu Barça, wo er als Spieler jahrelang den Takt im Mittelfeld angab. Xavi hat schon mehrfach betont, dass es sein Ziel ist, eines Tages seinen Stammklub zu trainieren.

psc 28 Oktober, 2021 16:51