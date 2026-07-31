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Alejandro Balde hat in England wohl keinen Markt

Autor: | Publiziert: 31 Juli, 2026 12:40
Alejandro Balde hat in England wohl keinen Markt

Manchester United hat Interesse an Alejandro Balde vom FC Barcelona gezeigt, doch ein Transfer in diesem Sommer gilt als sehr unwahrscheinlich.

Laut Quellen, die mit der Situation vertraut sind, hatte Manchester United zunächst Ermutigung erhalten, einen potenziellen Transfer für Balde zu verfolgen. Nach Kontakten über Vermittler schien eine Einigung möglich.

Der 22-jährige spanische Linksverteidiger hat jedoch öffentlich seine Absicht bekundet, beim FC Barcelona zu bleiben. Nach den neuesten Informationen ist Balde entschlossen, in Katalonien zu verbleiben, und der Klub wird ihn nicht zum Verlassen zwingen.

Einige Quellen waren zu der Annahme verleitet worden, Balde könnte aufgrund fehlender Fortschritte bei einem neuen Vertrag verfügbar sein. United wurde eingeladen, den potenziellen Transfer zu verfolgen, doch nun scheint dies für diesen Sommer sehr unwahrscheinlich.

Eine Quelle bestätigt, dass United auf der Suche nach einem Linksverteidiger ist und Baldes Situation geprüft hat. Die aktuelle Einschätzung lautet, dass ein Transfer in diesem Sommer nicht stattfinden wird. Die Situation ist jedoch für die Zukunft zu beobachten, falls er sich nicht auf einen neuen Vertrag einigt.

United bleibt weiterhin an Balde interessiert und beobachtet die Situation bezüglich seiner langfristigen Zukunft im Camp Nou genau – insbesondere falls Barcelona schliesslich Salinas verpflichtet. Der junge Linksverteidiger steht noch bis 2028 unter Vertrag und hat eine Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro.

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