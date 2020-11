Alena schwört Barça die Treue

Der Durchbruch beim FC Barcelona ist Carles Alena bisher verwehrt geblieben. Geht es nach dem Youngster, wird er sein ganzes Leben lang bei seinem Ausbildungsklub verbringen.

Carles Alena möchte am liebsten seine gesamte Karriere für den FC Barcelona spielen. “Meine Idee ist es, hier zu bleiben”, sagte der 22-Jährige gegenüber Reportern. Und weiter: “Ich fühle mich körperlich gut. Ich möchte bleiben und wenn es nach mir ginge, würde ich mein ganzes Leben hier bleiben.”

Stichwort spielen: Obwohl sich Ronald Koeman für einen Umbruch im Camp Nou verantwortlich zeigen und vermehrt junge Spieler einsetzen will, findet Alena in dieser Saison noch nicht so wirklich statt. In der spanischen Meisterschaft ist das Barça-Eigengewächs noch ohne Einsatz.

In der Champions League spielte Alena in der gestrigen Partie bei Dynamo Kiew (4:0) 90 Minuten durch. “Der einzige Weg ist, im Training hart zu arbeiten und zu pushen. Ich fühle mich allmählich besser”, sagte Alena, der betont, zurückgekehrt zu sein, um sich zum Stammspieler aufzuschwingen.

Die Rückrunde der Vorsaison verbrachte Alena auf Leihbasis beim Ligakonkurrenten Betis Sevilla und überzeugte dort zumindest in den ersten Spielen. “Ich denke, ich habe die Gelegenheit, die sich mir geboten hat, optimal genutzt”, sagt der iberische U21-Nationalspieler, der im Heimspiel gegen CA Osasuna (Sonntag, 14 Uhr) sein LaLiga-Saisondebüt geben könnte.

aoe 25 November, 2020 15:35