Barça-Youngster Ansu Fati lässt sich nach Verletzung nicht operieren

Dies bestätigt der FC Barcelona am Dienstag, nachdem ein Eingriff zuletzt ein Thema war. Nun wird aber ein konservativer Ansatz verfolgt. Dies offenbar auch auf Wunsch von Ansu Fati, der eine neuerliche Operation abgelehnt haben soll. Zur voraussichtlichen Ausfallzeit macht Barça keine Angaben.

Der 19-Jährige hatte sich vor knapp einer Woche am linken Oberschenkel verletzt, nachdem er sich gerade erst wieder zurückgemeldet hat.

[INJURY UPDATE]

The first team player Ansu Fati will follow a conservative recovery plan for the injury to the proximal tendon in his left hamstring. His recovery will dictate his return. pic.twitter.com/wd6FjV88qn

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 25, 2022