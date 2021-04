Antoine Griezmann zum dritten Mal Vater – er schafft ein Kunststück

Antoine Griezmann und seine Ehefrau Erika Choperena wurden am Donnerstag Eltern des dritten gemeinsamen Kindes. Die beiden haben ein seltenes Kunststück geschafft.

Alle drei Kinder des Paares haben am selben Tag Geburtstag! Den ersten Nachwuchs gab es für Griezmann und Choperena am 8. April 2016. Tochter Mia wurde damals geboren. Drei Jahre später erblickte ihr Bruder Almaro das Licht der Welt. Und am 8. April 2021 ist nun Alba geboren. Ein “Hattrick” der besonderen Art.

Griezmann ist seit 2017 mit seiner Partnerin verheiratet.

psc 8 April, 2021 15:48