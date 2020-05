Arthur sagt Juventus in persönlichem Gespräch ab

Der brasilianische Mittelfeldspieler Arthur vom FC Barcelona hat Juventus eine Absage für einen Wechsel im Sommer erteilt.

Der 23-jährige Barça-Profi stand laut katalanischen Medienberichten am Wochenende im direkten Kontakt mit Juve-Sportchef Fabio Paratici und hat diesem in einem Gespräch mitgeteilt, dass er nicht nach Italien wechseln möchte. Am Montag stand Arthur demnach auch im Austausch mit den Barça-Verantwortlichen Eric Abidal und Ramon Planes und hat diesen mitgeteilt, dass er an einem Transfer nicht interessiert sei und bei Barça bleiben möchte.

Arthur wurde mehrfach als möglicher Tauschpartner für Juve-Spielgestalter Miralem Pjanic genannt. Bereits Ende April stellte der Barça-Profi in den sozialen Medien klar, dass er bei seinem jetzigen Verein bleiben möchte. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

psc 27 Mai, 2020 15:59