Arthur verkracht sich mit Barça und riskiert Rechtsstreit

Eigentlich hätte der brasilianische Mittelfeldspieler Arthur die Saison inklusive Champions League-K.o.-Phase noch beim FC Barcelona beenden sollen, ehe er seinen bereits vereinbarten Wechsel zu Juventus vollzieht. Darauf hat der 23-Jährige aber offenbar keine Lust mehr.

Wie diverse spanische Medien berichten, ist Arthur am Montag nicht beim Trainingsgelände erschienen, wie es eigentlich vorgesehen war. Stattdessen weilt der Spielmacher weiterhin in seiner brasilianischen Heimat. Sein Klub wollte in der K.o.-Phase der Königsklasse eigentlich noch auf seine Dienste zählen, zumal für das Achtelfinal-Rückspiel gegen Napoli mit Sergio Busquets und Arturo Vidal gleich zwei zentrale Mittelfeldspieler gesperrt sind.

Die Affäre könnte in einem Rechtsstreit wegen Vertragsbruchs enden. Formell wird der Transfer Arthurs zu Juve erst am 1. September wirksam.

psc 27 Juli, 2020 22:01