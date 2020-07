Deshalb kehrt Arthur nicht mehr zu Barça zurück

Mittelfeldspieler Arthur hat sich entschieden nicht mehr zum FC Barcelona zurückzukehren, obwohl er da eigentlich für die K.o.-Phase in der Champions League noch unter Vertrag stünde. Der 23-Jährige fühlt sich übergangen.

Der vereinbarte Transfer des brasilianischen Nationalspielers zu Juventus hat viele überrascht. Zumal Arthur bis zuletzt betonte, dass er bei Barça bleiben möchte. Letztlich wurde ihm vom Klub aber nahegelegt, den Tauschdeal mit Miralem Pjanic zu akzeptieren. Dies tat Arthur.

Dass er nun aber in Brasilien bleibt und erst gar nicht mehr nach Barcelona zurückkehrt, war so nicht abgesprochen. Laut “Mundo Deportivo” reagiert der 23-Jährige auf eine Ansage von Quique Setién, der ihm klargemacht haben soll, dass er in der Champions League nicht mehr auf ihn baut.

Ob das Fernbleiben Konsequenzen und sogar ein gerichtliches Nachspiel hat, ist noch offen.

psc 28 Juli, 2020 15:07