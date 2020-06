Arthur und Pjanic absolvieren Medizincheck

Der Deal zwischen Juventus und dem FC Barcelona um Miralem Pjanic und Arthur steht unmittelbar vor dem Abschluss. Beide Profis absolvieren in Turin ihren Medizincheck.

Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis die Transfers von Miralem Pjanic und Arthur vonseiten Juventus Turin beziehungsweise dem FC Barcelona offiziell verkündet werden.

In Turin absolvieren beide Starspieler deren Medizinchecks. Arthur ist bereits am Samstagabend eingetroffen, während Pjanic am Sonntag dran sein soll.

Wegen der Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie berichtet “Sky Sport Italia”, dass es für Pjanic einfacher wäre, den Medizincheck ebenfalls in Turin zu machen.

Bis zum 30. Juni wollen die beiden Klubs demnach eine Übereinkunft erzielen, damit beide Transfers noch für die Spielzeit 2019/20 angerechnet werden können. Die Spieler werden ihre Wechsel allerdings erst zur kommenden Saison vollziehen.

adk 28 Juni, 2020 12:00