Arturo Vidal nennt seinen Wunschklub

Arturo Vidal steht noch bis Juni 2021 beim FC Barcelona unter Vertrag. Ein südamerikanischer Topklub hat es dem Chilenen besonders angetan. Für diesen auzulaufen, wäre für den 33-Jährigen nach eigener Aussage ein Traum.

Konkret geht es um die Boca Juniors aus Buenos Aires. Für Arturo Vidal ein ganz spezieller Verein, wie er im Gespräch mit “ESPN Chile” verrät: “Wir alle wissen, welche Bedeutung Boca in Argentinien hat. Grossartige Spieler haben dort gespielt. Ich hatte nie die Chance, in der Bombonera zu spielen, weder mit Colo Colo noch mit einer anderen Mannschaft. Ich wollte immer das fühlen, was man über dieses Stadion erzählt. Man weiss, was Boca für ein Gewinnerklub ist. Es wäre ein Traum.”

Ob der Spielgestalter für seinen Wunschklub in Zukunft tatsächlich noch aufläuft, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Klar ist, dass er im Vergleich zu seinen jetzigen Lohnbezügen bei Barça wohl ziemliche Abstriche in Kauf nehmen müsste.

psc 23 Juni, 2020 15:51