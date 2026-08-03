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In Höhe von 30 Millionen Pfund

Aston Villa bereitet Millionenangebot für Bernal vor

Autor: | Publiziert: 3 August, 2026 15:29
Aston Villa bereitet Millionenangebot für Bernal vor

Aston Villa plant offenbar ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Pfund für Marc Bernal. Der 19-jährige spanische Mittelfeldspieler von Barcelona gilt für Trainer Unai Emery als Priorität für die Saison 2026/27.

Barcelona betrachtet Bernal als wichtigen Baustein des sportlichen Projekts und denkt nicht an einen Verkauf. Ein Angebot in Höhe von rund 25 Millionen Pfund wurde bereits abgelehnt.

Villa gilt unter den Interessenten als der Klub mit der grössten Investitionsbereitschaft, doch auch Manchester City soll zuletzt angefragt haben. Zudem beobachten Arsenal, Chelsea, Manchester United und Atlético Madrid die Situation um den Mittelfeldspieler.

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