Auch die Fiorentina interessiert sich für Miralem Pjanic

Miralem Pjanic will seinen Wechselfehler korrigieren und den FC Barcelona verlassen. Mittlerweile wird auch der AC Florenz als Interessent genannt.

Da Ronald Koeman nicht mehr mit Miralem Pjanic plant, will dieser dem FC Barcelona den Rücken zudrehen. Der Mittelfeldspieler will sich angeblich unbedingt wieder in die Serie A verändern. Von dort klopft laut der “Gazzetta dello Sport” der AC Florenz an. Der möchte Pjanic ausleihen und Barça soll bereit sein, die Hälfte des acht Millionen Euro teuren Gehalts zu übernehmen.

Pjanic sieht seine Zukunft schon nach einem Jahr nicht mehr in Barcelona. In den letzten Wochen waren Pjanics Ex-Klubs Juventus Turin und dem AS Rom ebenfalls Interesse nachgesagt worden. Konkret scheint es bisher aber weder mit dem einen noch dem anderen Verein geworden zu sein.

Pjanic soll der Alten Dame eine Deadline gesetzt haben. Der 31-Jährige möchte schnellstmöglich Klarheit schaffen und soll Juve zu einer Entscheidung drängen.

aoe 21 August, 2021 11:02