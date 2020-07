Barça bietet 2 Stars für Neymar-Rückkehr

Wie schon im Vorjahr ist eine Rückkehr von Neymar ins Camp Nou auch heuer wieder ein Thema. Barça könnte zwei Topspieler für einen Deal anbieten.

Laut “AS” rückt PSG von seiner Forderung in Höhe von 170 Mio. Euro für den brasilianischen Superstar nicht ab. Die Katalanen können diese Summe nicht stemmen, sollen aber versuchen, Spieler in einen Tausch zu verwickeln, damit die Summe gesenkt wird. Als hochkarätige Optionen werden die beiden Franzosen Antoine Griezmann und Ousmane Dembélé genannt. Das Weltmeister-Duo erlebte nicht gerade seine glücklichste Saison in Barcelona. Dembélé war fast während der gesamten Saison verletzt und Griezmann vermochte seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer zu selten zu überzeugen.

Der Wunsch Neymars soll weiterhin eine Rückkehr zu seinen früheren Kollegen sein. Von dieser Warte aus steht einem Transfer also nichts im Weg.

psc 7 Juli, 2020 18:46