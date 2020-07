Barça hat über die Zukunft von Ansu Fati & Dembélé entschieden

Der FC Barcelona stellt die Weichen für die Zukunft. Ansu Fati & Ousmane Dembélé sollen zentrale Rollen übernehmen.

Jungstar Fati konnte in dieser Saison bereits mehrere dicke Ausrufezeichen setzen und wird laut “Sport” bereits in Kürze mit seinem ersten Profivertrag belohnt. Der neue Kontrakt soll bis 2024 laufen. Eine deutliche Gehaltserhöhung wird enthalten sein. Barça will, dass der Stürmer künftig zu einem der absoluten Leistungsträger wird.

Bei Ousmane Dembélé deuten die Zechen hingegen eher auf Trennung: Der französische Weltmeister muss seit seinem Wechsel vom BVB im Sommer 2017 immer wieder unten durch und kämpft in dieser Saison mit grossen Verletzungsproblemen. Dem 23-Jährigen werden hinsichtlich eines Transfers keine Steine in den Weg gelegt. Durch Transfereinnahmen will man den Kader an anderen Stellen verstärken und optimieren.

Potentielle Abnehmer von Dembélé scheint es zu geben. PSG, der FC Bayern und auch Premier League-Klubs könnten angeblich aktiv werden.

psc 31 Juli, 2020 11:57