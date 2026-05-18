Barça bestätigt die Unterschrift von Hansi Flick

Der FC Barcelona bestätigt die Vertragsunterschrift von Trainer Hansi Flick.

Der 61-jährige Deutsche hat bei den Katalanen einen neuen Kontrakt bis 2028 unterzeichnet. Der Vertrag enthält zudem eine Option für ein zusätzliches Jahr. Bislang war Flick bis 2027 gebunden.

Der Erfolgstrainer hat bereits angekündigt, dass Barcelona sein letzter Verein als Trainer sein wird. Möglicherweise hat er nun seinen allerletzten Vertrag als Coach unterzeichnet.

Flick stiess im Sommer 2024 zu Barça und hat die Mannschaft direkt zu zwei Meistertiteln in Folge geführt.