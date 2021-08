Barça bietet Coutinho bei Lazio an

Der FC Barcelona plant offenbar doch nicht mit Philippe Coutinho. Die Blaugrana sollen den Brasilianer bei Lazio Rom angeboten haben.

Hat beim FC Barcelona doch noch mal ein Umdenken in der Causa Philippe Coutinho stattgefunden? Wie “Corriere dello Sport” und “Gazzetta dello Sport” unisono berichten, hat Barça den Kreativspieler zur Leihe bei Lazio Rom angeboten. Die Idee hierfür soll von Berater Kia Joorabchian gekommen sein.

Dem Agenten haben die Verantwortlichen für einen solchen Wechsel offenbar die Tür geöffnet. Den Berichten zufolge würde Barça Coutinhos horrendes Gehalt für die kommende Saison zur Hälfte übernehmen. Lazio arbeitet momentan daran, dem neuen Trainer Maurizio Sarri einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen.

Ein Wechsel in die Ewige Stadt wird jedoch als unwahrscheinlich eingeordnet. Dies liegt zum einen an der Gebühr von rund 4,5 Millionen Euro – und zum anderen daran, dass Coutinho lieber Champions League anstatt Europa League, an der Lazio teilnimmt, spielen will.

aoe 14 August, 2021 16:28