Barça-Boss Bartomeu: Verlängerung mit ter Stegen hat “Priorität”

Der FC Barcelona möchte auch weiterhin auf seinen Torwart Marc-André ter Stegen setzen. Wie Barça-Präsident Josep Bartomeu verkündet, hat seine Verlängerung oberste Priorität.

Die Zukunft von Marc-André ter Stegen ist offiziell noch ungeklärt. Der FC Barcelona möchte mit seinem deutschen Schlussmann verlängern. Doch bislang ist die Tinte noch nicht trocken, was sich allerdings schleunigst ändern soll.

“Für mich hat die Vertragsverlängerung mit Marc-André ter Stegen Priorität. Nicht nur wegen seiner Qualität als Torhüter, sondern auch wegen seiner Persönlichkeit, seiner Art”, machte Barça-Präsident Josep Bartomeu angesprochen auf die Vertragsverlängerungen etlicher Spieler im Interview mit der “Mundo Deportivo” klar.

Der Vertrag des Goalies läuft bereits 2022 aus. Die Katalanen wollen Medienberichten zufolge gerne bis 2025 verlängern. Und das vor allem, da er laut Bartomeu “eine Säule der Kabine und unserer Zukunft ist”.

Lobend merkte der Präsident der Blaugrana auch an, dass ter Stegen zu Abstrichen bei seinem Gehalt bereit wäre: “Er versteht, was in der Gesellschaft vor sich geht und weiss, dass er angesichts sinkender Einkommen bei Klubs wie Barca sein Gehalt anpassen muss. Alle Akteure bei Barca tun das.”

adk 26 Juli, 2020 17:20