Barça-Coach Koeman verrät Maradona-Anekdote

Angesichts des Todes von Argentinien-Ikone Diego Armando Maradona blickt Ronald Koeman, Coach und früherer Spieler des FC Barcelona, zurück an seine Momente mit dem einstigen Ausnahmekönner.

Als Diego Maradona in der Saison 1992/1993 die Fans des FC Sevilla zum Staunen bringt, spielt Ronald Koeman als Abwehrboss beim FC Barcelona. Lange Zeit ist es her – nun ist Maradona im Alter von 60 Jahren an Herzversagen gestorben. Doch seine Legende lebt weiter, Koeman erinnerte sich im Vorfeld von Barças LaLiga-Spiel gegen Osasuna (Sonntag, 14 Uhr) zurück.

“Die beste Hommage an Maradona wäre eine starke Leistung auf dem Platz”, begann der Coach der Blaugrana auf der Pressekonferenz zu erzählen, ehe er eine Anekdote lieferte: “Ich habe gegen Maradona gespielt, als er in Sevilla war. Er hat bereits beim Aufwärmen für Aufsehen gesorgt. Ich habe mehr Zeit damit verbracht, ihm beim Aufwärmen zuzuschauen als mich selbst aufzuwärmen!”

Maradona war neben seinem Profisein bei den Argentinos Juniors, Boca Juniors, SSC Neapel, FC Sevilla und den Newell’s Old Boys auch Starspieler beim FC Barcelona, allerdings vor Koemans Zeit – von 1982 bis 1984.

adk 29 November, 2020 10:50