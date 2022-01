Barça-Coach Xavi setzt Ousmane Dembélé unter Druck

Barça-Coach Xavi spricht in der Personalie Ousmane Dembélé vor dem Pokalspiel gegen Athletic Bilbao Klartext.

Der katalanische Trainer würde sehr gerne langfristig auf den französischen Flügelstürmer setzen und hofft weiterhin auf eine Vertragsverlängerung mit Dembélé. Ein entsprechendes Angebot wurde diesem bereits vor längerem vorgelegt. Angenommen hat er es nicht. Xavi setzt nun Druck auf. “Entweder er verlängert oder wir lösen den Fall mit einem Weggang des Spielers. Uns bleibt nichts anderes übrig, nichts anderes. Morgen werden wir eine Entscheidung treffen”, so die klare Ansage.

Damit bestätigt sich, was katalanische Medien bereits berichteten: Barça will endlich Klarheit, was die Zukunft von Dembélé angeht. Der Angreifer und dessen Berater Moussa Sissoko müssen sich nun final entscheiden. Weitere Verhandlungen wird es nicht mehr geben.

Xavi bekräftigt erneut, dass ihm Dembélé im persönlichen Gespräch gesagt habe, dass er beim La Liga-Klub bleiben möchte. Die bisherigen Handlungen des Nationalspielern widerspiegeln diese Absicht indes nicht. Ob es doch noch zur Kehrtwende oder zu einer endgültigen Trennung kommt, entscheidet sich in Kürze.

psc 19 Januar, 2022 16:47