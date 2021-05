Barça: Joan Laporta führt wichtiges Gespräch mit Ronald Koeman

Ronald Koeman steht als Trainer des FC Barcelona noch bis 2022 unter Vertrag. Ob er diesen auch erfüllen darf oder nach einer Saison wieder den Hut nehmen muss, ist offen. Ein wichtiges Gespräch mit Präsident Joan Laporta geht am Donnerstag über die Bühne.

Wie “La Sexta”-Journalist Josep Soldado Gómez berichtet, treffen sich die beiden zu einem Austausch. Von diesem Gespräch könnte sehr viel abhängen. Laporta will von Koeman wissen, weshalb die Mannschaft gerade in den Topspielen häufig nicht die beste Leistung abrufen kann. Mittlerweile hat sich Barça aus dem Rennen um den spanischen Meistertitel verabschiedet. Das 3:3 bei Levante am Dienstag war zu wenig.

Welche Antworten der niederländische Coach liefert, ist offen. Seine Zukunft könnte allerdings davon abhängen.

psc 13 Mai, 2021 15:36