Barça kündigt an: «Es wird ein interessanter Sommer»

Der FC Barcelona scheint im Sommer mal wieder Grosses vorzuhaben. Sportchef Mateu Alemany spricht über die Pläne der Katalanen.

«Sobald die Saison vorbei ist, handeln wir. Es wird ein interessanter Sommer. Meine Aufgabe ist es, den Markt zu kennen und dann zu übernehmen», kündigte Mateu Alemany am Samstagabend am Rande des 4:0-Siegs des FC Barcelona gegen Real Betis an. Bereits jetzt wird Barça mit einigen namhaften Spielern in Verbindung gebracht.

So soll die Blaugrana hinter den Kulissen an der Rückholaktion von Lionel Messi arbeiten. Der Vertrag des Argentiniers läuft bei Paris Saint-Germain aus, verlängern will er diesen scheinbar nicht. Und auch Ilkay Gündogan soll auf der Wunschliste stehen. Der Kontrakt des deutschen Nationalspielers läuft bei Manchester City ebenfalls aus.

adk 30 April, 2023 10:58