Laut Transferexperte Fabrizio Romano sind die Verhandlungen in der finalen Phase. Alonso selbst hat dem Wechsel zu den Katalanen längst zugestimmt, noch sind bezüglich der Ablösemodalitäten zwischen den Vereinen kleine Details auszuhandeln. Diese dürften den Deal aber nicht mehr gefährden.

Demnach wird der 31-jährige Nationalspieler noch in dieser Woche nach Barcelona wechseln. Insgesamt wird der La Liga-Klub etwas weniger als 10 Mio. Euro für die Dienste von ihm zahlen.

Barcelona will complete Marcos Alonso deal very soon. Negotiations at final stages with Chelsea since Friday and it's just matter of details, Alonso only wants to join Barça as soon as possible. 🚨🔵🔴 #FCB

Final fee will be less than €10m – it will be done this week. pic.twitter.com/rTSPQt4FdO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022