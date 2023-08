Barça mit Marc-Andre ter Stegen über Verlängerung einig

Marc-Andre ter Stegen bleibt Barça langfristig erhalten. Es soll zur Einigung über eine Vertragsverlängerung gekommen sein.

Das ging flott: Erst unter der Woche wurde der Berater von Marc-Andre ter Stegen auf der Geschäftsstellte gesichtet, nun soll die Vertragsverlängerung mit dem FC Barcelona bereits ausgehandelt sein.

Laut "Marca" ist Einigkeit über einen neuen Fünfjahresvertrag erzielt worden. Als Teil der Vereinbarung wird ter Stegen sein neues, höheres Gehalt in den ersten beiden Jahren reduzieren, was in den späteren Jahren des Vertrags ausgeglichen wird.

Ter Stegen hatte wohl nicht lange überlegen müssen, als die Barça-Anfrage kam. Der 31-Jährige fühlt sich mehr als wohl bei den Blaugrana und ist seit dieser Saison hinter Sergi Roberto Vizecaptain.

aoe 19 August, 2023 10:39