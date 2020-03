Barça: Nur 5 Spieler sind unverkäuflich

Der FC Barcelona könnte im Sommer drastische Veränderungen am Kader vornehmen. Gerade mal fünf Spieler bleiben definitiv bei den Katalanen und werden auf keinen Fall verkauft.

Das Quintett besteht aus Captain Lionel Messi, Goalie Marc-André ter Stegen, Youngster Frenkie de Jong, Stratege Sergio Busquets und Abwehrchef Gerard Piqué. Laut “Mundo Deportivo” liesse Barça bei allen anderen Profis mit sich reden und schliesst Transfers nicht im vornherein aus.

Barça will sich in diversen Bereichen verstärken. So sollen mindestens ein neuer Mittelstürmer, ein Flügelstürmer sowie ein Innenverteidiger und ein Rechtsverteidiger kommen. Um die Neuzugänge zu finanzieren, müssen wohl einige Spieler verkauft werden, um Einnahmen zu generieren.

psc 12 März, 2020 14:40