Barça: Ousmane Dembélé noch nicht einsatzbereit

Die Hoffnungen waren gross, haben sich nun aber zerschlagen: Ousmane Dembélé kehrt beim FC Barcelona noch nicht in den Kader zurück.

Der 23-Jährige hat nach seiner im Frühling getätigten Operation am Oberschenkel das Training schon seit längerem wieder aufgenommen. Für einen Kaderplatz für die Partie gegen Napoli in der Champions League am Samstagabend reicht es allerdings noch nicht: Dembélé fehlt im Kader der Katalanen.

Ebenfalls nicht mit dabei sind Samuel Umtiti (Knieprobleme) sowie die gesperrten Arturo Vidal und Sergio Busquets. Zudem wird auch Arthur nach seinem Vertragszoff nicht dabei sein. Barça und Napoli trennten sich im Hinspiel 1:1. Die Ausgangslage für die Qualifikation für das K.o.-Turnier in Lissabon ist also offen.

psc 7 August, 2020 13:46